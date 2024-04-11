Badmintoncu Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin çifti, çeyrek finalde

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin çifti, çeyrek finale çıktı.



Saarbrücken kentindeki organizasyonda çift kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, ikinci turda Fransız Sharone Bauer-Emilie Vercelot çiftiyle karşılaştı.



Müsabakayı 21-13 ve 21-16'lık setlerle 2-0 kazanan Nazlıcan-Bengisu ikilisi, çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı olan Danimarkalı Maiken Fruergaard-Sara Thygesen çiftiyle mücadele edecek.



- Neslihan çeyrek finalde Pancasari ile eşleşti



Tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükselen Neslihan Arın'ın rakibi belli oldu.



Mili badmintoncu, 2 numaralı seribaşı Mia Blichfeldt'i yenen Rosy Oktavia Pancasari (Fransa) ile çeyrek finalde eşleşti.



Milli sporcu Özge Bayrak Bağcı, tek kadınlarda organizasyona son 16 turunda veda etmişti.



Türkiye'nin 4 sporcuyla katıldığı Avrupa Badminton Şampiyonası, 14 Nisan Pazar günü sona erecek.





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