Aziz Akkaya: 'Kupayı kazanıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz'

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımını yenerek kupayla Türkiye'ye dönmek ve taraftarlarına çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi.



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan siyah-beyazlı ekibin, Londra'da kamp yaptığı otelde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Aziz Akkaya, "Tarih şampiyonları yazıyor, finali yazmıyor. Kupaya 40 dakika kaldı. Kupayı kazanıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Bütün branşlarda oynadığımız bence en önemli final. Tarihimize, kulübümüze böyle bir kupayı hediye etmek istiyoruz." dedi.



"BURAYA KAZANMAYA GELDİK"



Yedi sayıyla kazandıkları ilk maçta takım olarak çok heyecanlı olduklarını belirten deneyimli başantrenör, şöyle konuştu:



"Bence Eurocup boyunca oynadığımız en kötü maçı oynadık. Buna rağmen 7 sayıyla galip geldik. Maçın içinde bir ara 18 sayı öne geçtik, herkes 18 sayıdan buraya geldiği için karamsarlık içinde. Gerçekten çok iyi oynamadık, takımımız da bunun farkında. Karşı takımı iyi analiz ettik. Maçı oynadıktan sonra elimizde daha iyi doneler var. Eşleşmeleri ona göre ayarlayacağız, bence ilk maçta müdafaa stratejimiz tuttu, bir iki basit hata yapmıştık, tekrar onları aynı sayı altında tutmak istiyoruz, takımımızın 75-80 sayı arasında sayı atması gerek. 'Yedi sayılık avantajımız var' diye düşünmüyoruz, buraya maçı kazanmaya geldik. Final oynamak kolay değil, tarih şampiyonları yazıyor, finali yazmıyor. Buradan kupayı alıp gitmek istiyoruz. Kolay değil tabii ki ama bunu yapabilecek gücümüz var. Ben takımıma inanıyorum, takımım da buna inanıyor. Takımın ilk maçtan sonra güveni yerine geldi. Zor bir süreç bizi bekliyor. Kupaya 40 dakika kaldı. Sene başından beri buraya çok zor şartlarda, mücadele ederek, çok zor rakipleri eleyerek geldik. Kupayı kazanıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz."



İlk maçta elde ettikleri 7 sayıyı düşünmeden maça çıkacaklarının altını çizen Aziz Akkaya, "Yedi sayı ya da 15 sayı arasında bir fark yok. Sonuçta buraya kazanmaya geliyorsunuz. Bütün sezon Avrupa'da deplasmanda daha iyi oynadık. Bizi yenmek gerçekten zor. Kendi basketbolumuzu oynadığımız zaman kimse bizi kolay kolay yenemez. Sayı averajını düşünmüyoruz, buraya galip gelmeye geldik. Onu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"KUPA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Akkaya, "Kupaya çok yakınsınız. Kupa sizin ve oyuncularınız için neler ifade ediyor?" sorusunu, "Kupa bir kere yeni bir kariyer. Benim hayatımda kazanmadığım Avrupa kupası kaldı. İlkokul, ortaokul, lise, küçük kız, yıldız kız, genç kız, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Ligi şampiyonluğu, Avrupa'da iki tane Ümit Milli'de madalyam var. Kazanmadığım tek kupa Avrupa kupası. Bunu kazanmak istiyorum. İnşallah bunu kazanıp en son Euroleague kupasını kazanmak istiyoruz. Kupa bizim için çok şey ifade ediyor çünkü camiamızın bu seviyede kupaya ihtiyacı var. İkinci kupa bu, bütün branşlarda oynadığımız bence en önemli final. Tarihimize, kulübümüze böyle bir kupayı hediye etmek istiyoruz. Bütün amacımız bu. Kupa bizim için çok şey." şeklinde yanıtladı.



Takımın son durumu hakkında bilgi veren Beşiktaş Başantrenörü, "İlk maçtan önce 6 günde 4 maç oynadık. Gerçekten ilk maçta takım çok yorgundu. İki Çukurova, iki tane Nesibe Aydın maçı oynadık. Ankara ve Mersin seyahatleri. İlk maçta Li'nin ve Dana'nın sakatlığı vardı. Şu anda hepsinin sağlık durumu iyi, neşeleri yerinde. Onlar da çok istiyorlar. Çünkü burada bütün ekip ve oyuncular olarak ilk defa Avrupa kupası kazanacak bir ekibimiz var. Daha önce kimse Avrupa Kupası kazanmamış. İnşallah hep beraber bunu kazanıp bu sezonu taçlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



"ÇİFTE BAYRAM İSTİYORUZ"



Aziz Akkaya, ilk maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında London Lions Başantrenörü Styliani Kaltsidou'nun "Bu sadece kötü bir gündü. Ofansif performansımız sahamızda farklı olacak." sözleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Onlar için kötü gün de bizim için de çok iyi bir gün diyemeyiz basketbol olarak. Onlar tabii ki ilk mağlubiyetlerini aldı. Karşılıklı aynı şeyleri düşünüyoruz, o kötü oynadık diyor biz de kötü oynadık. İki takım da daha fazla sayı atmak istiyor. Skorumuz istatistiklere bakınca çok düşüktü. Onların sayı limiti sınırlı, bizim kendi basketbolumuzu oynamamız gerek. Yalnızca müdafaa değil, hücumu da organize etmemiz gerek. Çünkü bizim takım hücum ederek oynayan bir takım. İlk maçtan sonra eleştiriler oldu ama bizim takım bugüne kadar böyle geldi. Takımımızın karakteristiği bu çemberi bulunca topu potaya atan takım, hücum etmeyi seven, yeri gelince müdafaa yapmayı seven bir takım. Maç bizim ritmimizde oynanması gerek. Bunun için çalıştık ve hazırlandık, maçı bekliyoruz."



Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderen Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Herkes heyecanla bekliyor. Çok dua eden, kazanmamızı isteyen insanlar var. İnşallah çifte bayram yapacağız. Bayramın birinci günü kupayı alıp taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. Televizyonun karşısında sakin olsunlar, sakin sakin izlesinler, heyecanla beklesinler, sonunda inşallah mutluluğa ulaşacağız. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz, finalde ekstra şunu yapalım diye bir şey yok. Türkiye'ye kupayla dönmek bizi seven insanları mutlu edecek, onu düşünüyorum. Ben, beni sevenleri, takımı sevenleri, kulübü sevenleri mutlu etmeyi çok seviyorum. Benim mutluluğum, mutsuzluğum çok önemli değil. Onlar mutsuz olmasınlar, onlar mutlu olsunlar, biliyorum ki onlar da kupayla mutlu olacaklar. O yüzden Türkiye'ye kupayla gitmek istiyoruz."









