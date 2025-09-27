27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
1-245'
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-049'
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
1-142'
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
0-012'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
2-2DA
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
1-151'
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-153'
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
1-045'
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-053'
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-182'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-278'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-283'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-082'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Ayşegül Karagöz, Dart'ta Dünya Şampiyonu!

Dart Dünya Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı formayla yarışan Ayşegül Karagöz, bugün oynanan final maçında Finlandiyalı rakibini 5-2 mağlup ederek Genç Kızlar Dünya Şampiyonu oldu.

calendar 27 Eylül 2025 18:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayşegül Karagöz, Dart'ta Dünya Şampiyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Güney Kore'de düzenlenen Dart Dünya Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı formayla yarışan Denizlili sporcu Ayşegül Karagöz, bugün TSİ 05.00 'de oynanan final maçında Finlandiyalı rakibini 5-2 mağlup ederek Genç Kızlar Dünya Şampiyonu oldu.

DART HEYECANI GÜNEY KORE'DE YAŞANDI

Dünya Dart Kupası 23-27 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kore'nin Goyang kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakiplerin mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular başarılı sonuçlara imza attı.


DENİZLİLİ AYŞEGÜL'DEN TARİHİ BAŞARI

Denizli'nin Türk sporuna kazandırdığı milli sporculardan Ayşegül Karagöz, Genç Kızlar kategorisinde rakiplerini yenerek namağlup finale yükseldi. Grup maçlarının ardından son 16 turunda Çinli sporcuyu, çeyrek finalde Yeni Zelandalı sporcuyu, yarı finalde ise Moğol sporcuyu yenen Karagöz, finalde Finlandiyalı sporcu Lida Lanko'nun rakibi oldu.

FİNAL TSİ 05.00'TE OYNANDI

Final müsabakasında rakibine 5-2 üstünlük kurarak sahadan ayrılan Ayşegül Karagöz, genç kızlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Denizli Necla Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşegül Karagöz, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından kariyerine Dünya Kupası Şampiyonluğu'nu da yazdırarak tarihi bir başarıya imza attı. Denizlili milli sporcu Ayşegül Karagöz'e arkadaşları ve sevenleri tarafından sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Genç sporcuyu elde ettiği başarı dolayısıyla kutlayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Ayşegül Karagöz'ün ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini, çok çalışmanın yanında zafere inanmanın başarıyı beraberinde getirdiğini söyleyerek gurur duyduğunu ifade etti.

