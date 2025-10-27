Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve yarışı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Arsenal, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

"EL CLASICO'DA KAZANAN REAL MADRID"

LaLiga'da haftanın maçında sahasında Barcelona'yı ağırlayan Real Madrid, rakibini 2-1 yenerek liderliğini sürdürürken, Katalan temsilcisiyle puan farkını da 5'e çıkardı.

"El Clasico"da Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe ve Jude Bellingham attı. Konuk takımın golünü Fermin Lopez kaydetti. 90+10. dakikada Barcelona'da Pedri kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 66. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Deplasmanda karşılaştığı Valencia'yı Gerard Moreno ve Santiago Comesana'nın golleriyle 2-0 mağlup eden Villarreal, iki haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Espanyol sahasında ağırladığı Elche'yi Carlos Romero Serrano'nun golüyle geçti.

Ligde 10 hafta sonunda 27 puana ulaşan Real Madrid, zirvedeki yerini korudu. Barcelona 22, Villarreal 20 ve Espanyol 18 puanla takibini sürdürdü.

ARSENAL KAZANMAYA, LIVERPOOL KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Arsenal'ın haftayı 3 puanla kapattığı Premier Lig'de Manchester City, Liverpool ve Chelsea sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Londra derbisinde Crystal Palace'ı ağırlayan Arsenal, Eberechi Eze'nin eski takımına attığı golle rakibini 1-0 yendi.

Ligde kötü gidişini durduramayan son şampiyon Liverpool, deplasmanda Brentford'a 3-2 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekibin gollerini Dango Ouattara, Kevin Schade ve Thiago atarken, Liverpool'un golleri Milos Kerkez ve Muhammed Salah'tan geldi.

Manchester City deplasmanda Aston Villa'ya 1-0, Chelsea sahasında Sunderland'e 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Manchester United ise Brighton Hove Albion'ı 4-2 yenerek serisini üç maça çıkardı.

Ligin 9. haftasında 22 puana çıkan lider Arsenal'i Bournemouth 18, Tottenham ve Sunderland, 17'şer puanla takip etti.

NAPOLI YENİDEN ZİRVEDE

Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren maçta Napoli, Kevin De Bruyne, Scott McTominay ve Frank Anguissa'nın golleriyle Inter'i 3-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekibin tek golünü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti.

Deplasmanda Sassuolo ile karşılaşan Roma, Paulo Dybala'nın golüyle galibiyete uzandı.

Milan, Rafael Leao'nun erken golüyle öne geçtiği Pisa karşısında sürpriz bir beraberlik aldı. Juan Cuadrado ve Mbala Nzola'nın golleriyle geriye düşen Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, son dakikalarda Zachary Athekame'nin golüyle sahasında yenilmekten kurtuldu.

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda Lazio'ya Toma Basic'in golüyle 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

İlk 8 hafta sonunda 18 puanlı takımlardan Napoli averajla zirvede, Roma ikinci sırada yer alırken, Milan'ın 17, Inter'in 15 puanı bulunuyor.

BAYERN MÜNİH LİGDE KAYIPSIZ İLERLİYOR

Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda karşılaştığı Mönchengladbach'ı Joshua Kimmich, Raphael Guerreiro ve Lennart Karl'ın golleriyle 3-0 yenerek 8'de 8 yaptı.

Leipzig, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Augsburg'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Stuttgart da sahasında Mainz 05'i 2-1 mağlup etti.

Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt, sahasında St. Pauli'yi 2-0 yendi. Milli futbolcu 71. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.

Ligde 8'de 8 yapan Bayern Münih, 24 puanla zirvedeki yerini korudu. Leipzig 19 puanla, Stuttgart 18 puanla zirve takibini sürdürdü.

PSG ZİRVEYE DÖNDÜ

Marsilya'nın puan kaybettiği Ligue 1'de, Brest'i Achraf Hakimi (2) ve Desire Doue'nin golleriyle 3-0 yenen PSG, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Lens, sahasında ağırladığı Marsilya'yı Odsonne Edouard ve Benjamin Pavard'ın (kendi kalesine) attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın golünü Mason Greenwood kaydetti.

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise son sırada yer alan Metz'i 6-1'lik skorla yendi.

Ligin 9. haftasında PSG 20 puanla liderliğe yükselirken, 19 puanlı Lens, 18'er puanlı Marsilya ve Lyon, zirve takibini sürdürdü.