Avrupa'da Corentin Tolisso savaşı!

Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Corentin Tolisso'nun Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer gözdesi olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Avrupa'da Corentin Tolisso savaşı!
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27 Ekim 2021 19:02
Bayern Münih'te forma giyen Corentin Tolisso'nun, yaz transfer dönemi için şimdiden Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girdiği kaydedildi.

5 KULÜP PEŞİNDE

İtalyan medyasında yer alan haberlerde; Bayern Münih ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek Fransız futbolcu için Juventus ve Inter'in transferde devreye girmeye hazırlandıkları belirtildi.

Öte yandan, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid ve Tottenham'ın da Fransız futbolcuyu bonservissiz olarak kadrolarına katmak konusunda iştahlı oldukları bildirildi.

BU SEZON 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih ile biri ilk 11 olmak üzere toplam 5 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bir gol bir asistlik bir performans gösterdi.


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