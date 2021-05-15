Attila Szalai: 'Elimizden geleni yaptık'

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Üzgün olduklarını söyleyen Szalai, "Bizim için oldukça zorlu bir sezon oldu, iniş çıkışlar oldu. İyi ve kötü şeyler yaptık ama şampiyonluk haricinde sezon bittiği için çok üzgünüz. Elimizden geldiğince en iyi şekilde bitirmeye çalıştık." dedi.



Tarafların desteğini hiç kesmediği söyleyen Macar futbolcu, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Taraftara teşekkürlerimi sunuyorum, bize desteklerini hiç bırakmadılar. Umarım en iyi şekilde devam edip gelecek sezon şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.



