Atletico Madrid, Almanya'ya avantajlı gidecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Atletico Madrid, evinde ağırladığı Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atletico Madrid, Almanya'ya avantajlı gidecek!
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10 Nisan 2024 23:54
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Atletico Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçı Atletico Madrid 2-1 kazandı. 

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rodrigo De Paul ve 32. dakikada Samuel Lino kaydetti. 

Borussia Dortmund'un golü 81. dakikada Sebastien Haller'den geldi. 

Konuk ekip Borussia Dortmund'da Salih Özcan, karşılaşmaya 84. dakikada dahil oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı 16 Nisan tarihinde Borussia Dortmund'un ev sahipliğinde oynanacak. 

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