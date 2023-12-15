Atilla Karaoğlan'ı 90+12'de VAR kurtardı

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta Rennes, Villarreal'e 3-2 yenildi. 6 dakika uzatma verilen maçın +12. dakikasında atılan gol VAR'dan döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atilla Karaoğlan'ı 90+12'de VAR kurtardı
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14 Aralık 2023 22:51
Son güncelleme 15 Aralık 2023 00:54
UEFA Avrupa Ligi F Grubu son hafta karşılaşmasında Rennes sahasında konuk ettiği Villareal'e 3-2 mağlup oldu. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.

Villareal'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Gerard Moreno, 62. dakikada Ilias Chakkour ve 80. dakikada Dani Parejo, Rennes'in gollerini 37. dakikada Lorenz Assignon ve 79. dakikada Ludovic Blas kaydetti.

6 dakika uzatma verilen maçta Rennes, 90+12. dakikada gol bulup liderlik koltuğuna yükseldi; VAR hakemi Massimiliano Irrati'nin uyarısıyla bu gol iptal edildi ve Villarreal maçı 3-2 kazanıp gruptan lider çıktı.

Rennes'te Milli oyuncumuz Bertuğ Yıldırım, 69 dakika sahada kaldı.

Rennes bu mağlubiyetle 12 puanda kalıp grubu ikinci bitirirken, Villarreal ise 13 puana yükseldi ve gruptan birinci çıktı.

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