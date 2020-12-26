Atılay Canel: 'İkinci yarıda oyunun hakimiyeti bizdeydi'

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Göztepe maçı sonrası deplasman şansızlığını kırmak için geldikleri İzmir'de golü yedikten sonra oyunun üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyledi.



Güzel bir maç izlettirdiklerini kaydeden Canel, şöyle konuştu:



"İptal edilen golümüz sayılsaydı oyunun şekli daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İkinci yarıda oyunun hakimiyeti bizdeydi. Rakibimizin de 2 pozisyonu vardı. Ancak 1-1'i bulduktan sonra 2 ve 3'üncü golü bulma şansımız vardı. Önümüzdeki maçlarda deplasman şanssızlığımızı kırıp, kendi sahamızda olduğu gibi galibiyetler almak istiyoruz."



