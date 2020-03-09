ASTIM HASTASI

UYKU, BESLENME VE DÜZEN

DOZUNDA ÇALIŞIYOR

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson adeta parıldıyor. Takımın en kötü zamanlarında bile orta sahada sibop görevi gören Atiba, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından defansa yaptığı katkı kadar hücuma da çıkmaya başladı.Oyunun iki yönünü de kusursuz oynayan ve doğru zamanda doğru yerde olmayı hep başaran Atiba, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon Beşiktaş'ın 8 numarası olarak öne çıkıyor.Atiba Hutchinson'ın kendine iyi bakmasının en büyük etkenlerinden biri astım hastası olması. Milliyet Skorer'in haberine göre, hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçlarda bile çok dikkatli olan Atiba, sadece doğal ilaçlar ve doğal besinler tüketiyor.Vücudunu çok iyi tanıyan 37 yaşındaki Kanadalı yıldız astımdan muzdarip olmamak için vücudunu güçlendiriyor.Atiba'nın bir diğer sırrı ise hayatının son derece düzeni olması. Arkadaşları dışarı çıktığında bile belli bir saatten sonra mutlaka evine dönen Atiba, uyku konusunda da çok hassas.Planladığı uyku saatlerinin dışına çıkmamaya özen gösteren Atiba, uyanacağı saatlerde de aynı hassasiyeti gösteriyor.Atiba Hutchinson 37 yaşında olduğu için vücudunu ekonomik kullanıyor. Özellikle ağırlık çalışmalarında kendine fazla yüklenmeyen ve kulüp profesyonelleri tarafından da kontrol altında tutulan Kanadalı, kondisyonunu ön planda tutuyor.Atiba'nın gerek yaşı, gerek uzun boylu bir oyuncu olması dolayısıyla yaşayacağı herhangi bir sakatlıktan dönmesi, normalden daha uzun zaman alacağı için Beşiktaş da oyuncusuna çok dikkat ediyor.