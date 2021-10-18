Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakat futbolcuların durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



Sergen Yalçın "Atiba, Başakşehir maçından önce topa vururken ayağını yere vurmuş, bir problemi olduğunu söyledi, kullanmayabilirdik de ama devrede çıktı. Bir sonraki milli araya kadar olmaz diye düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.



Siyah-beyazlı teknik adam "Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal haftaya başlar diye düşünüyoruz. Oyuncuların sakatlıktan dönmesi demek, maç oynayacakları demek değil. Maç ritmi gerekiyor, bu süre de uzayabiliyor. Bu sene çok sıkıntılı bir süreçten geçtik sezon başında, çok sakatlık yaşadık, bu beklediğimiz bir durum değildi ama uzun bir sezon, lig için Mayıs ayına kadar çok zaman var. Ligin devamında toparlanırız, çok problem olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde aklımızda herhangi bir hedef yok, yarınki maçı kazanmak istiyoruz." dedi.





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