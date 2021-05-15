Atiba: 'Bize inanmayanlar oldu'

Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, maçın ardından konuştu



Bu anı çok beklediklerini söyleyen Kanadalı, "Belki de yaşadığım en güzel şampiyonluk. Bu şampiyonluğu çok bekledik. Bize inanmayanlar oldu ama böyle olması daha da keyifli oldu." ifadelerini kullandı.



"İNŞALLAH SALI GÜNÜ BİR KUPA DAHA ALIRIZ"



Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin de "Bütün oyuncularımızın ayağına sağlık. Çok fazla konuşamıyorum. Sonuna kadar getirdik ama başardık. İnşallah salı akşamı bir kupa daha alırız." dedi.



