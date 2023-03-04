İtalya Serie A'nın 25. hafta maçında Atalanta, sahasında Udinese'yi ağırladı.
Azzurri d'Italia'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Udinese'de Tolgay Arslan, ilk 11'de başladığı maçta 59. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Atalanta 42, Udinese 32 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Napoli deplasmanına gidecek. Udinese, Empoli ile karşılaşacak.
Azzurri d'Italia'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Udinese'de Tolgay Arslan, ilk 11'de başladığı maçta 59. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Atalanta 42, Udinese 32 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Napoli deplasmanına gidecek. Udinese, Empoli ile karşılaşacak.
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