Atalanta - Inter maçı canlı olarak Tuttur'da

Atalanta ile Inter İtalya Serie A mücadelesinde karşı karşıya geliyor.Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Atalanta'nın galibiyetine 2,65'lik oran verilirken Inter galibiyetine 1,95'lik oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 3,20 olurken 2,5 ALT 2,04 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,47 olarak değerlendirildi.
ATALANTA - INTER MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Maçta Karşılıklı gol var oranı 1,38 olarak değerlendirilirken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,17 olarak bültende yer aldı
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Atalanta'nın atmasına 1,89, ilk golü Inter atara 1,66 ve Gol olmaz oranına 5,50 uygun görüldü.
Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Atalanta'nın galibiyetine 2,65'lik oran verilirken Inter galibiyetine 1,95'lik oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 3,20 olurken 2,5 ALT 2,04 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,47 olarak değerlendirildi.
ATALANTA - INTER MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Maçta Karşılıklı gol var oranı 1,38 olarak değerlendirilirken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,17 olarak bültende yer aldı
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Atalanta'nın atmasına 1,89, ilk golü Inter atara 1,66 ve Gol olmaz oranına 5,50 uygun görüldü.
Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.