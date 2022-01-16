Atalanta - Inter maçı canlı olarak Tuttur'da

İtalya Serie A mücadelesinde Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; EPA
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Atalanta - Inter maçı canlı olarak Tuttur'da
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16 Ocak 2022 12:24
Atalanta ile Inter İtalya Serie A mücadelesinde karşı karşıya geliyor.Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Atalanta'nın galibiyetine 2,65'lik oran verilirken Inter galibiyetine 1,95'lik oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 3,20 olurken 2,5 ALT 2,04 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,47 olarak değerlendirildi.

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KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Maçta Karşılıklı gol var oranı 1,38 olarak değerlendirilirken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,17 olarak bültende yer aldı

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede ilk golü Atalanta'nın atmasına 1,89, ilk golü Inter atara 1,66 ve Gol olmaz oranına 5,50 uygun görüldü.

Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

 
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