Aston Villa, Sancho için anlaştı!

Avrupa'da yaz transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Aston Villa, kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.



Birmingham ekibi, Manchester United'da istenilen performansı gösteremeyen İngiliz yıldız için mutlu sona ulaştı.



Fabrizio Romano'nun edindiği bilgilere göre; Aston Villa, sol kanat oyuncusu Jadon Sancho'nun kiralık transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu.



