Aşılanmamış oyuncular, Kanada'ya giremeyecek!

NBA'in takımlara gönderdiği bir uyarı notunda, ABD ve Kanada'daki aşılanmamış oyuncuları sınır ötesi seyahat konusunda uyardığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, ülkeyi terk eden aşısız ve geçici vize statüsüne sahip herhangi bir NBA oyuncusunun, ABD'ye tekrar giremeyeceğini kaydetti.



KOVID-19'a karşı aşılanmamış bir oyuncunun Kanada'da oynadıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yeniden giremeyeceği, aynı durumun, aşılanmamış bir oyuncunun NBA All-Star Hafta Sonu sırasında Amerika Birleşik Devletleri dışına seyahat ederse de geçerli olacağı belirtildi.



NBA, takımlara, aşılanmamış oyuncuların 15 Ocak'tan itibaren maç oynamak için Toronto'ya gitmelerine izin verilmeyeceğini bildirmişti.



Yeni Kanada yasası, ülkeye giren tüm ziyaretçilerin aşılanması gerektiğini zorunlu kılmıştı. Yasaya göre, sınırlı istisna kriterlerini karşılayan herkesin Kanada'ya girmesine izin verilecek olsa da, bu kişilerin ülkede 14 gün boyunca karantinaya alınması gerekecek.



Notta, takımların Cuma gününe kadar aşılanmamış oyuncuların listesini lig yönetimine vermeleri gerektiği belirtildi.



