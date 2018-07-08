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Asamoah Gyan: "Parayı iade ederim"

Kayserispor'da bekleneni veremeyen Asamoah Gyan, aldığı parayı iade edebileceğini ve yeni sezonda 3 te 1 fiyatına oynamayı kabul ettiğini söyledi.

Asamoah Gyan: 'Parayı iade ederim'
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08 Temmuz 2018 01:38
Kayserispor'da bekleneni veremeyen Asamoah Gyan, aldığı parayı iade edebileceğini ve yeni sezonda 3 te 1 fiyatına oynamayı kabul ettiğini söyledi. 

Kayserispor'u çok sevdiğini söyleyen ve ülkesinde uçak şirketi açan Ganalı oyuncu, sarı kırmızılı kulüpte haksız kazanç elde ettiğinin rahatsızlık verdiğini ve bu nedenle istenildiği taktirde para iadesi yapabileceğini belirtti.

Aynı zamanda yeni sezonda Kayserispor forması ile yeniden eski günlerle döneceğine inandığını söyleyen Gyan "Yönetime durumu izah ettim. Para iadesi teklifi yaptım. Yeni sezonda da sözleşmede indirim yaptık. 3'te 1 fiyatına oynayacağım" dedi
Asamoah Gyan'ın Kayserispor'a geldiği sezon rakam olarak net bir açıklama yapılmazken menajerden alınan bilgiye göre 1 Milyon 500 bin Euro'ya yıllık imza attığı öğrenildi.

Haber: Faruk AYDEMİR

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