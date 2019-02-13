Arshavin'den Fenerbahçe yorumu! 'En kötüsü değil'

Zenit'te bir dönem forma giyen Rus eski futbolculardan, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi maçını değerlendirdi.Sonucun çok kötü olmadığını dile getiren Arshavin, "Tur için bu sonuç en kötüsü değil. Zenit maalesef bir penaltıdan da faydalanamadı. Bunun kötü bir sonuç olduğunu söyleyemem." dedi.Zenit'in ikinci yarıdaki oyununu öven Andrey Arshavin, "Zenit ikinci yarı daha iyi, daha sempatik oynadı. Oyuna giren isimlerle birlikte daha hızlı hücum etti" şeklinde konuştu.Zenit'te 2009-2012 ve 2013-2015 yılları arası forma giyen Arshavin, Rus kulübünde 352 maçta 74 gol attı ve 99 asist yaptı.