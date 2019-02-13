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Arshavin'den Fenerbahçe yorumu! "En kötüsü değil"

Zenit'in eski futbolcusu Andrey Arshavin, Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık yenilginin kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arshavin'den Fenerbahçe yorumu! 'En kötüsü değil'
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13 Şubat 2019 04:02
Zenit'te bir dönem forma giyen Rus eski futbolculardan Andrey Arshavin, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi maçını değerlendirdi.

"TUR İÇİN EN KÖTÜSÜ DEĞİL"

Sonucun çok kötü olmadığını dile getiren Arshavin, "Tur için bu sonuç en kötüsü değil. Zenit maalesef bir penaltıdan da faydalanamadı. Bunun kötü bir sonuç olduğunu söyleyemem." dedi.

"İKİNCİ YARI DAHA İYİYDİ"

Zenit'in ikinci yarıdaki oyununu öven Andrey Arshavin, "Zenit ikinci yarı daha iyi, daha sempatik oynadı. Oyuna giren isimlerle birlikte daha hızlı hücum etti" şeklinde konuştu.

Zenit'te 2009-2012 ve 2013-2015 yılları arası forma giyen Arshavin, Rus kulübünde 352 maçta 74 gol attı ve 99 asist yaptı.

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