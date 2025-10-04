Arsenal, West Ham United'ı 2 golle yendi!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, evinde West Ham United'ı ağırladı.



Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 2-0 kazandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Declan Rice ve 67. dakikada penaltıdan Bukayo Saka'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligdeki puanını 16'ya çıkarırken West Ham United ise 4 puanda kaldı.



Arsenal, ligin 8. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. West Ham United ise evinde Brentford ile kozlarını paylaşacak.



