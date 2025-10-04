04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
0-02'
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-015'
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
0-02'
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
2-0DA
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
1-031'
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
1-033'
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-232'
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
3-045'
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Arsenal, West Ham United'ı 2 golle yendi!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, West Ham United'ı sahasında 2-0 mağlup etti.

04 Ekim 2025 18:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, West Ham United'ı 2 golle yendi!
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, evinde West Ham United'ı ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 2-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Declan Rice ve 67. dakikada penaltıdan Bukayo Saka'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligdeki puanını 16'ya çıkarırken West Ham United ise 4 puanda kaldı.

Arsenal, ligin 8. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. West Ham United ise evinde Brentford ile kozlarını paylaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
