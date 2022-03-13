Arsenal, Leicester'ı da devirdi!

İngiltere Premier Lig'de 29. hafta mücadelesinde Arsenal, konuk ettiği Leicester City'i 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, Leicester'ı da devirdi!
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13 Mart 2022 22:33
İngiltere Premier Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Arsenal, Leicester City'i ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Partey ve 59. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette kaydetti.

Leicester'da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Arsenal, puanını 51'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra mağlup olan Leicester ise 33 puanla 12. sırada yer buldu.

Arsenal, gelecek hafta Liverpool'u ağırlayacak. Leicester ise Brentford'u konuk edecek.

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