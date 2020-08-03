Arsenal Aubameyang'ı kaybetmemek için servet önerdi

Arsenal kulübü, takımın yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımda kalması için yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.



İngiliz basını, Arteta'nın gelişi ile daha rekabetçi bir takım haline gelen ve önümüzdeki sezona iddialı girmeyi hedefleyen Arsenal'in Aubameyang'ı takımda tutmak için kesenin ağzını açacağını sayfalarına taşıyor. Sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitecek olan Aubameyang'ın FA Cup'ın da alınmasının ardından maaşını artırarak ve sözleşme süresini uzatarak yeni bir sözleşme teklifi yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.



Takımın en çok kazanan ismi olan Mesut Özil'in kadro dışı kalmış olması ve Arsenal'in bu sezon en çok gol atan futbolcusu olan Aubameyang'ı kaybetmek istemeyen Arsenal'in yıldız isme 3 yıllık sözleşme için haftada 250 bin pound içerikli teklif sunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.



Geçtiğimiz günlerde menajer Mikel Arteta, 31 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon da takımda kalacağını açıklamış ve gözler yıldız isme çevrilmişti.



Aubameyang, bu sezon ligi 8. sırada bitiren ancak FA Cup'ı müzesine götüren Arsenal'de çıktığı 43 maçta 22 gol 3 asist kaydetmişti.



