Arkas Spor, Cizre Bld.Spor karşısında zorlanmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Arkas Spor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0'lık set skoruyla mağlup etti. Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Burutay Subaşı, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Can Koç (Zenger)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Uriarte, Metin Toy (Çağatay Durmuş)
Setler: 25-15, 25-14, 25-18
Süre: 66 dakika (21, 20, 25)
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Burutay Subaşı, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Can Koç (Zenger)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Uriarte, Metin Toy (Çağatay Durmuş)
Setler: 25-15, 25-14, 25-18
Süre: 66 dakika (21, 20, 25)