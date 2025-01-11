Arkas Spor, Cizre Bld.Spor karşısında zorlanmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Arkas Spor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Arkas Spor, Cizre Bld.Spor karşısında zorlanmadı
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11 Ocak 2025 18:06
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Arkas Spor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0'lık set skoruyla mağlup etti.  Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Burutay Subaşı, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Can Koç (Zenger)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Uriarte, Metin Toy (Çağatay Durmuş)

Setler: 25-15, 25-14, 25-18

Süre: 66 dakika (21, 20, 25)

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