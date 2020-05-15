Arjantin'de Mauricio Isla derbisi!

Fenerbahçeli Mauricio Isla, Arjantin'de resmen kıymete bindi.31 yaşındaki oyuncu için Arjantin'den Boca Juniors'un ardından yine aynı ülkenin bir diğer büyük kulübü River Plate de devrede. Boca Juniors'un ardından River Plate de Isla için çalışma başlattı.Fenerbahçe'nin kendisine teklif yapmadığı öğrenilen Mauricio Isla'nın büyük bir ihtimalle bu iki kulüpten birini tercih edeceği belirtildi.