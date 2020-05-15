Arjantin'de Mauricio Isla derbisi!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla için Arjantin'de adeta transfer derbisi başladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Arjantin'de Mauricio Isla derbisi!
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15 Mayıs 2020 12:08
Fenerbahçeli Mauricio Isla, Arjantin'de resmen kıymete bindi.

31 yaşındaki oyuncu için Arjantin'den Boca Juniors'un ardından yine aynı ülkenin bir diğer büyük kulübü River Plate de devrede. Boca Juniors'un ardından River Plate de Isla için çalışma başlattı.

Fenerbahçe'nin kendisine teklif yapmadığı öğrenilen Mauricio Isla'nın büyük bir ihtimalle bu iki kulüpten birini tercih edeceği belirtildi.

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