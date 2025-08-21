UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu 1. maçında Shakhtar Donetsk ile Servette karşı karşıya geldi. Polonya'daki Stadion Miejski'de oynanan maç 1-1 sona erdi.
Servette'i öne geçiren golü 8. dakikada Lamine Fomba kaydetti.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar adına beraberlik golünü 73. dakikada Valeriy Bondar kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 28 Ağustos Perşembe günü Stade de Geneve'de oynanacak.
