Arda Turan: 'Bayramı bekleyen çocuklar gibiyim'

Geçen sezon ligi altıncı sırada bitirerek hedeflerinin uzağında kalan Galatasaray, yenilenmiş kadrosuyla ilk maçında Gaziantep'i ağırlayacak. Pandemiden dolayı alışagelmişin dışında bir hazırlık dönemi geçiren Aslan'da yeni transferlerin yanı sıra, kondisyoner Scott Piri'nin de yeniden takıma dâhil olması teknik direktör Fatih Terim'i rahatlattı. Tecrübeli hocayı en çok memnun eden transferlerden biri de eski talebesi Arda Turan oldu. Terim'in oğlu gibi gördüğü yıldız futbolcu, takıma saha içinde liderlik, saha dışında da ağabeylik



Yeni zaferlere…



Dokuz yıl aradan sonra 'evim' dediği Galatasaray'a dönen Arda Turan, Gaziantep maçında kolunda kaptanlık bandıyla sahaya ilk 11'de çıkacak.



33 yaşındaki yıldız oyuncu tam 3 bin 403 sonra resmi bir maçta Galatasaray formasıyla mücadele edecek. Heyecanını gizlemeyen tecrübeli yıldız takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda "Bayramı bekleyen çocuklar gibiyim. Bu heyecanı sizin de yaşamanızı istiyorum. Galatasaray denilince akla her zaman zaferler gelir. Hep birlikte yeni zaferlere koşalım" dedi.



