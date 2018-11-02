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Aras Özbiliz: ''Ajax, benim çocukluğum...''

Sezon başında Beşiktaş'tan Willem'e kiralanan Aras Özbiliz, eski takımı Ajax ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Aras Özbiliz: ''Ajax, benim çocukluğum...''
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02 Kasım 2018 16:34
Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan ve sezon başında Hollanda Ligi ekiplerinden Willem'e kiralanan Aras Özbiliz, eski takımı Ajax'a karşı oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hollanda basınına röportaj veren Aras, ''Ajax formasını taşımak, Ajax bavulum ile yürümek çok güzeldi. Ajax, benim çocukluğum. Babam, ben küçükken Ajax antrenmanlarına beni götürmeseydi bugünlere gelemezdim. Aileme minettarım.'' sözlerini kullandı.

Ajax altyapısından çıkan Aras Özbiliz, bu sezon Willem formasıyla 5 maça çıkarken 1 asist kaydetti.

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