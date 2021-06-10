Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'ndan iki transfer

Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Neşe Şimşek ve Sümeyye Çolak'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'ndan iki transfer
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10 Haziran 2021 14:41
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in yeni ekiplerinden Araç Belediyespor, Neşe Şimşek ve Sümeyye Çolak'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sol oyun kurucu Sümeyye Çolak'ın geçen sonunun ilk yarısında Sivas, ikinci yarısında ise Gaziantep'te hentbol oynadığı belirtildi.

Sağ kanat oyuncusu Neşe Şimşek'in ise geçen sezon Aksaray'da oynadığı ifade edildi.

İmza törenine Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Araç Belediyespor Kulübü Başkanı Tevfik Demir Özdemir, Hentbol Şube Sorumlusu Yavuz Altınoğlu ve antrenör Fatih Muhammed İkbal'in katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Özdemir, transfer çalışmalarını sürdüğünü belirterek, "Kadınlar Süper Lig'de başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 2 oyuncuyu kadromuza kattık." ifadesini kullandı.

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