Antonio Conte: 'Lukaku, en iyi döneminde'

"KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİ"

Antonio Conte: "Romelu, çok iyi bir sezon geçiriyor. Tüm arkadaşları onu destekliyor. O da bu koşullar altında elinden gelenin fazlasını yapmak için çaba gösteriyor. Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor diyebiliriz."



📊Lukaku, 2019/20

49 maç, 31 gol, 5 asist pic.twitter.com/8gfYPKH9Ts



— Sporx (@sporx) August 10, 2020

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmelerini değerlendirdi.Conte, maç sonrası flaş röportajda yaptığı değerlendirmede, "Büyük bir tatmin duygusu hissediyoruz. Leverkusen'e karşı iyi bir oyun çıkardık. Leverkusen gibi bir takıma karşı önde baskı yaparak oynayamazsınız ama oyuncularım, pozisyon bazlı futbolu çok iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.İtalyan teknik adam, "Oyuncularım sahada fazla rahattı. 3-1'i yapabilecek birçok pozisyon vardı ama değerlendiremediler. Bu noktalarda daha kararlı olmalılar. Avrupa'da devam edebilmemiz için bu çok önemli. Avrupa Ligi sona erdiğinde pişmanlık duymak istemiyoruz." sözleriyle konuşmasına devam etti.Lukaku'nun performansıyla ilgili gelen soruya Conte, "Böylesine iyi bir takım performansı söz konusuyken, bireysel performanslar hakkında konuşmak istemiyorum. Romelu, çok iyi bir sezon geçiriyor. Tüm arkadaşları onu destekliyor. O da bu koşullar altında elinden gelenin fazlasını yapmak için çaba gösteriyor. Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor diyebiliriz." diyerek konuşmasını noktaladı.