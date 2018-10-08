Anthony Davis'in gözü Boston Celtics'te!

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Anthony Davis ile ilgili 'iddialı' haberlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Davis'in 2021 yazında serbest kalacak olması, şimdiden piyasayı alevlendirmişe benziyor.Get More Sports'ta yer alan habere göre; Anthony Davis'in gözü ligin hem zengin hem de en başarılı takımlarında. Boston Celtics, Los Angeles Lakers, New York Knicks ve Philadelphia 76ers'tan birine gitmeyi aklına koyduğu öne sürüldü.Anthony Davis'in New Orleans Pelicans'tan ayrılması durumunda gitmeyi en çok isteyeceği takımın Boston Celtics olduğu belirtildi. Boston Celtics'in hem kısa hem de uzun vadede şampiyonluk için kuvvetli bir çekirdeğe, yıldız oyunculara, genç yeteneklere ve zengin draft haklarına sahip olmasının Davis'i cezbettiği belirtildi.Yakın zaman içerisinde çıkan haberlerde, Anthony Davis'in 2021'den daha önce bir takasla Boston Celtics'e gelebileceği de yazılmıştı.