Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in gelecek sezon "pivot oynamak istemediği" bildirildi.



ESPN'den Dave McMenamin'in haberine göre Davis, Lakers için gelecek sezon bir başka pivotun yanında uzun forvet olarak oynamayı tercih ettiğini söyledi:



"Kaynaklar ESPN'e, Davis'in organizasyona normal sezonda pivot pozisyonunda çok fazla oynamak zorunda kalmaması için, rotasyonda daha fazla destek istediğini açıkça ifade ettiğini söylediler."



Davis geçtiğimiz sezon Lakers'ta neredeyse tüm sezonu pivot oynayarak geçirmiş ve 56 maçta 25,9 sayı, 12,5 ribaund ve 2,6 asist ortalamaları yakalamıştı.



Lakers geçtiğimiz Çarşamba günü Christian Wood'u kadrosuna ekleyerek, Davis'in bu isteğine yönelik bir hamlede bulunmuştu.



