Antalyaspor ve Başakşehir, Zajc'ı istiyor!

Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor ve Başakşehir, Zajc'ı istiyor!
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07 Ocak 2024 09:52
Fenerbahçe'de bu sezonun hayal kırıklıklarından olan Miha Zajc, Fred'in sakatlandığı dönemde forma giydi ancak vasatı aşamadı.

Takımdaki yabancı kontenjanının düşürülmesi planlanırken Sloven oyuncudan da takım bulması istendi. 29 yaşındaki orta saha, İtalya Ligi'ne geri dönmek istiyor fakat resmi bir teklif henüz alamadı.

SÜPER LİG'DEN İKİ TAKIM İLGİLENİYOR

Başarılı futbolcuya Süper Lig'den Antalyaspor ve Başakşehir'in ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulan Miha Zajc, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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