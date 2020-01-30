Ankaragücü, Robinho'nun transferi için devrede

Süper Lig'de transferde son güne girilirken; sürpriz hamleler de arka arkaya gelmeye başladı.
Teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Reşit Akçay'ı oturtan Ankaragücü, transfer tahtasının kaldırılmasının ardından ilk hamlesini yaptı.
Başakşehir'de forma şansı bulamayan Robinho'nun transferi için resmen devreye giren Ankaragücü masaya oturdu.
Konu hakkında TRTSpor'a açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Medipol Başakşehir'den Robinho'yu istedik, açık bir kapı var. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.
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Teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Reşit Akçay'ı oturtan Ankaragücü, transfer tahtasının kaldırılmasının ardından ilk hamlesini yaptı.
Başakşehir'de forma şansı bulamayan Robinho'nun transferi için resmen devreye giren Ankaragücü masaya oturdu.
Konu hakkında TRTSpor'a açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Medipol Başakşehir'den Robinho'yu istedik, açık bir kapı var. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.
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