Ankaragücü, Robinho'nun transferi için devrede

Transfer tahtasını açan Ankaragücü, Başakşehir'den Robinho'nun transferi için masaya oturdu.

Haber; Sporx.com
Ankaragücü, Robinho'nun transferi için devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2020 18:53
Süper Lig'de transferde son güne girilirken; sürpriz hamleler de arka arkaya gelmeye başladı.

Teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Reşit Akçay'ı oturtan Ankaragücü, transfer tahtasının kaldırılmasının ardından ilk hamlesini yaptı.

Başakşehir'de forma şansı bulamayan Robinho'nun transferi için resmen devreye giren Ankaragücü masaya oturdu.

Konu hakkında TRTSpor'a açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Medipol Başakşehir'den Robinho'yu istedik, açık bir kapı var. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için