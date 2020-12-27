Kasımpaşalı futbolcu Anıl Koç, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Yusuf Erdoğan'a FIFA golü attırdığını dile getiren Anıl, "Hafta içi rakibimizi çok iyi çalıştık. 2 haftalık kötü süreç vardık. Onu kırıp çıkış yakalamak istiyorduk. Yusuf Ağabey ile aram başka. Bana attıracaksın dedi, bugün ona da çıkardım tıpkı FIFA'daki gibi boş kaleye attırdım." şeklinde konuştu.



Başakşehir karşısında 10 kişi kalmalarının kendilerini etkilediğinin altını çizen Anıl Koç, "10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Buna rağmen galibiyetle dönebilirdik. Bugün olmadı. Takımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik" dedi.



