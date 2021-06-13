Andreas Cornelius için Beşiktaş devreye giriyor!

Aboubakar'ın ayrılığı sonrası golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta listeye bu kez İtalya'dan bir isim dahil oldu. O da Atalanta'nın Danimarkalı forveti Andreas Cornelius...



Mali şartlar nedeniyle uygun fiyata transferler yapmak isteyen siyah- beyazlılar, sezonu Parma'da kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu için fiyat araştırması yapmaya başladı. Gelen haberlere göre ise Sergen Yalçın'la yeni anlaşma yapıldıktan sonra hoca onay verirse 1.93 boyundaki forvet için resmi girişimlere başlanacak.



Beşiktaş yönetiminin piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan sol ayaklı oyuncu konusunda tam olarak ne kadarlık bir rakam önereceği bilinmiyor.



Atalanta'ya 2017-18 sezonu başında transfer olan Cornelius, ertesi sezon Bordeaux'ya kiralandı. Son iki sezonunu ise Parma'da geçirdi.



GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İLGİLENDİ



Bir dönem Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un da transfer gündemini meşgul eden kule forvet, geride kalan sezon yaşadığı sakatlıklarla değer kaybetti. Ülkesi Danimarka ile 30 maçta boy gösteren Andreas Cornelius 10 gol kaydetti.



