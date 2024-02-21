Anadolu'nun golcüleri: Manaj, Buksa ve Dragus

Anadolu takımlarında oynayan ve performanslarıyla dikkat çeken birçok forvet, bu mevki için para döken büyük kulüplere adeta ders veriyor.



Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u boş geçmeyen Sivassporlu Rey Manaj, attığı 13 golle krallıkta iddialı konumda bulunuyor. Oyuncunun kulübe maliyeti ise sadece 600 bin Euro.



Antalyaspor'un Lens'ten kiraladığı, yıllık kazancı 450 bin Euro olan Adam Buksa da ağları 12 kez sarstı. Gaziantep'in Standard Liege'den geçici olarak kadrosuna kattığı ve toplam maliyeti 700 bin Euro'yu bulan Denis Dragus ise 10 gol kaydetti.



Yakın geçmişte Süper Lig'de 100 bin Euro'ya oynayan Youssouf Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor), 300 bin Euro kazanan Aaron Boupendza (Hatayspor) ve 50 bin dolar alan Alassane Ndao (Karagümrük) kendilerini parlatıp, yüksek ücretlere transfer olmuştu.





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