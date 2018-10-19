Anadolu Efes, son saniye üçlüğü ile kazandı!

THY Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes ile Khimki, Rusya'da karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, Doğuş Balbay'ın bitime 2 saniye kala attığı üç sayılık basketle 85-84 kazandı ve gruptaki 2. galibiyetini aldı.
Ligin 3. haftasında Mytishchi Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Khimki, ilk çeyreği 21-18 önde kapadı. İkinci periyotta iyi savunma yapan Anadolu Efes, devreye 45-37 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 67-55 önde geçen konuk ekip Anadolu Efes, karşılaşmayı da 85-84 kazandı.
Anadolu Efes, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Khimki ise 3 maçın ardından henüz galibiyetle tanışamadı.
Anadolu Efes, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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Ligin 3. haftasında Mytishchi Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Khimki, ilk çeyreği 21-18 önde kapadı. İkinci periyotta iyi savunma yapan Anadolu Efes, devreye 45-37 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 67-55 önde geçen konuk ekip Anadolu Efes, karşılaşmayı da 85-84 kazandı.
Anadolu Efes, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Khimki ise 3 maçın ardından henüz galibiyetle tanışamadı.
Anadolu Efes, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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