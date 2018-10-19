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Anadolu Efes, son saniye üçlüğü ile kazandı!

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 3. hafta maçında Rus ekibi Khimki ile karşı karşıya geldi. Efes, son saniyede bulduğu üçlük ile inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve 3. maçında 2. galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Anadolu Efes, son saniye üçlüğü ile kazandı!
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19 Ekim 2018 22:21
THY Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes ile Khimki, Rusya'da karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, Doğuş Balbay'ın bitime 2 saniye kala attığı üç sayılık basketle 85-84 kazandı ve gruptaki 2. galibiyetini aldı.

Ligin 3. haftasında Mytishchi Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Khimki, ilk çeyreği 21-18 önde kapadı. İkinci periyotta iyi savunma yapan Anadolu Efes, devreye 45-37 önde girdi. 

Üçüncü çeyreği 67-55 önde geçen konuk ekip Anadolu Efes, karşılaşmayı da 85-84 kazandı.

Anadolu Efes, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Khimki ise 3 maçın ardından henüz galibiyetle tanışamadı.

Anadolu Efes, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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