Altman: "Sexton'ı uzun vadede burada isteriz!"

Cleveland Cavaliers genel menajeri Koby Altman, Collin Sexton'ı takımın uzun vadeli bir parçası olarak gördüğünü söyledi.



SiriusXM NBA Radio'da yakın zamanda yapılan bir röportajda Altman, Sexton'ı takıma olan bağlılığından ve her sene gelişme yeteneğinden dolayı övdü:



"Collin bizim bu dönemdeki ilk tur Draft seçimlerimizden birisiydi. Onu tabii ki uzun vadeli olarak burada istiyoruz fakat aramızda geçen konuşmalar üzerine fazla derine inemem.



Fakat kendisi, Cleveland'da sıfırdan inşa etmeye çalıştığımız bu takımda yer almak isteyen biri oldu. Her sene oyununu daha da iyi bir noktaya taşıdı. Geçen sezon 24 sayı ortalama yakaladı.



O da bizimle aynı frekansta. Bizler, bu takımı ileri taşımaya çalışan ve burada olmayı çok seven, sağlam bir grubuz. Onun da istediği şey bu.



Collin ve bize kattıkları hakkında ne söylesem az kalır. Sözleşme üzerinde çalışıyoruz, fakat buranın yuvası olduğunu ve onu burada istediğimizi biliyor."



Önceki sezon son takas tarihinden önce Cavs'in Sexton'ın çaylak kontratına uzatma teklif etmemesi sonrası, Cleveland'ın kendisini takas edebileceğine dair birkaç söylenti ortaya çıkmıştı.



Bu durum geçtiğimiz yıl değişmiş ve Sexton, 24.3 sayı ortalamasıyla kariyer rekoruna ulaşan etkili bir oyuncu haline gelmişti.



Sexton önümüzdeki yaz döneminde sözleşme uzatması için uygun olacak olsa da, Cleveland'ın kendisini takımda tutup tutmayacağı durumu halen belirsizliğini koruyor.