Alperi Onar: 'Ömür boyunca bu sezonu hatırlayacağız'

Fenerbahçe Alagöz Holding, 2023-2024 sezonu FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, EuroLeague Kadınlar ve Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi olmak üzere 4 şampiyonlukla tamamladı. Mücadele ettiği bütün kulvarlarda şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertli ekipte takımın önemli isimlerinden kaptan Alperi Onar, tarihi sezonla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



Sezon başında hedefledikleri başarılara ulaştıklarını söyleyen kaptan Alperi Onar, "Bizim için sezon inanılmaz geçti. Şu anda 4 kupayı da müzemize getirdik. Sezon başında hedeflediğimiz şeylerdi bunlar. Hepsini başardığımız için çok mutluyum, çok gururluyum. Ömür boyunca hatırlayacağız bu sezonu" diye konuştu.



Marina Maljkovic ile sezon başında yolların ayrılmasının ardından Valerie Garnier'in sistemine adapte olmakta zorlanmadıklarını ifade eden Onar, "Burada olan her koç, her oyuncu zaten aynı hedefte. Aynı hedef için mücadele ediyor. Bazen değişiklikler olabiliyor. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman aynı olduğu için buraya gelen insanların uyumu çok kolay oluyor. Bence bizim için çok güzel bir sezon oldu. Zaten adapte olduğumuzda kazandığımız kupalardan belli oldu" ifadelerini kullandı.



"MÜCADELEMİZ HER ZAMAN AYNI OLACAK"



Fenerbahçe'nin her zaman şampiyonluklar hedeflediğini ve gelecek sezon da bu doğrultuda mücadele edeceklerini belirten milli oyuncu, "Bence Fenerbahçe, başarılarında ya da başarısızlıklarında kadın basketbola yaptığı yatırımdan vazgeçmeyen bir kulüp. Mücadelemiz her zaman aynı olacak. Bu sezon ve geçen sezon nasıl iyi işler yaptıysak, bu bir devamlılık işi. Fenerbahçe bunu senelerdir sağlayan bir kulüp. Bunu devam ettireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE KAPTANLIK YAPIYOR OLMAK, İNANILMAZ BİR DUYGU"



Fenerbahçe'de kaptan olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe gibi bir camiada, dünyanın en büyük spor kulübünde kaptanlık yapıyor olmak, inanılmaz bir duygu. Hayallerin ötesinde bence. Burada asıl önemli olan takım arkadaşlarım. Onlar benim için işleri her zaman kolaylaştırdı. Hepsi inanılmaz iyi karaktere sahip insanlar. Ben en büyük teşekkürü onlara ediyorum. Onların kaptanı olmaktan ayrıca gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.



28 yaşındaki oyuncu, "Sezonun en özel maçı hangisiydi?" sorusuna ise "Seçemem aslında. Süper Kupa'yı kazandığımız maç çok özeldi. Emma'nın son saniye basketiyle kazandığımız Türkiye Kupası çok önemliydi. Çukurova'ya karşı oynadığımız EuroLeague Kadınlar yarı final maçı çok özeldi. Kupa kazandığımız her maç çok özel aslında" şeklinde cevap vererek sözlerini noktaladı.





