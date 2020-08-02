Fenerbahçe, stoper mevkiisi için Alpaslan Öztürk transferini bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...



SEPİL, ALPASLAN ÖZTÜRÜK'Ü ARADI



Göztepe ile yapılan görüşmelere bayram nedeniyle ara verilse de İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil'in transfere olumlu baktığı belirtildi. Sepil ayrıca Alpaslan Öztürk'ü de arayarak, "Senin için Fenerbahçe'den bir teklif aldık. Değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz, senin daha iyi yerlerde olmanı isteriz" dedi.



ALPER, SADIK VE 1 MİLYON EURO



Fenerbahçe'nin Göztepe'ye Alper Potuk + Sadık ile 1 milyon Euro teklif ettiği ve tarafların bayram sonrası tekrar bir araya geleceği belirtildi.



Orta saha olmasına rağmen geçen sezon forma giydiği 24 lig maçının 21'inde stoper oynayan Alpaslan sakatlık nedeniyle 12 maç kaçırdı.



