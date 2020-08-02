Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe yolunda

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den transfere izin çıktı. Görüşmelere bayram için ara verilirken oyuncusunu arayan Sepil, "Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmek istiyoruz. Seni daha iyi yerlerde görmek isteriz" dedi.

Haber; Sabah
Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe yolunda
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02 Ağustos 2020 10:11
Fenerbahçe, stoper mevkiisi için Alpaslan Öztürk transferini bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

SEPİL, ALPASLAN ÖZTÜRÜK'Ü ARADI

Göztepe ile yapılan görüşmelere bayram nedeniyle ara verilse de İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil'in transfere olumlu baktığı belirtildi. Sepil ayrıca Alpaslan Öztürk'ü de arayarak, "Senin için Fenerbahçe'den bir teklif aldık. Değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz, senin daha iyi yerlerde olmanı isteriz" dedi.

ALPER, SADIK VE 1 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye Alper Potuk + Sadık ile 1 milyon Euro teklif ettiği ve tarafların bayram sonrası tekrar bir araya geleceği belirtildi.

Orta saha olmasına rağmen geçen sezon forma giydiği 24 lig maçının 21'inde stoper oynayan Alpaslan sakatlık nedeniyle 12 maç kaçırdı.



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