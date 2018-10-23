nefesleri kesti!F Grubu 3. hafta maçı, Wirsol Rhein-Neckar Arena'da oynandı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.Lyon 27. dakikada Traore ile öne geçerken, Hoffenheim 33. ve 47. dakikalarda Kramaric ile üstünlüğü ele geçirdi. 59. dakikada Mdombele beraberliği getirdi, 67. dakikada sahneye çıkan Depay ise takımını 3-2 öne taşıdı. 90+2. dakikada ev sahibinde Joelinton, attığı golle skoru belirledi: 3-3!Bu sonucun ardından Lyon 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puana yükseldi ve 6 puanlı Manchester City'nin ardından 2. sırada yer aldı. Hoffenheim ise puanla Shakhtar Donetsk'in önünde 3. sıraya yerleşti.F Grubu'nun 4. haftasında Hoffenheim, kendisi için hayati önem taşıyan maçta Lyon deplasmanına konuk olacak.