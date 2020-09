Allen: "Miami, Boston'dan ölümüne korkuyordu!"

Eski NBA yıldızı Ray Allen, 2010'lu yılların başında Boston Celtics ve Miami Heat arasındaki rekabet hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Hall of Fame oyuncu, Miami'nin Boston'dan korktuğunu ve 2012'de Heat'e katılmak için Celtics'ten ayrıldığında bunu fark ettiğini söyledi:



"İşin ilginç tarafı, Miami'nin Boston'dan ne kadar korktuğunu öğrenmiştim. Bizden, yürüttüğümüz her şeyden ve günlük olarak yaptığımız şeylerden ölümüne korkuyorlardı."



Allen, Heat'i Boston'dan daha iyi bir takım yapan şey hakkında da şu açıklamaları yaptı:



"Benzer takımlardı, çünkü bağlılığı ve en iyi oyuncuların nasıl iletişim kurduğunu görebiliyordunuz ve arada çok iyi dostluk olduğu için, takıma sahip çıktıklarından da emin olabiliyordunuz. Miami ekibi, baştan aşağı veteranlarla doluydu ve daha derindi."



REKABET, BUGÜN DE DEVAM EDİYOR!



Allen'ın Miami'deki Big 3'ye katılmak için Boston'dan ayrılması, eski takım arkadaşları tarafından iyi karşılanmamıştı, ancak Heat ekibi 2013 NBA Finallerini kazandığında karşılığını almıştı.



Şimdi de, Heat ve Celtics bu yılki Doğu Konferansı Finallerinde bir kez daha mücadele edecekler



Miami 1. maçı heyecan verici bir geri dönüşle almıştı. Heat, Jimmy Butler'ın büyük üçlüğü sayesinde maçı uzatma periyoduna taşımıştı. Butler'ın bir başka büyük basketi ve ayrıca Bam Adebayo'nun büyük bloğu, Miami'yi bu uzatma periyodunda galibiyete ulaştırmıştı.



Her iki takım da, Allen'ın oynadığı günler kadar güçlü olmaya çalışan rekabeti yeniden canlandırmaya çalışıyor.



2. maç, bu gece Orlando bubble'ında oynanacak.