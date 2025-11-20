20 Kasım
Aliağa Petkimspor, Avrupa Kupası'nda yoluna devam ediyor

FIBA Avrupa Kupası'nda grubunu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor, en iyi ikinciler arasına girerek N Grubu'nda yoluna devam etmeye hak kazandı.

calendar 20 Kasım 2025 14:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aliağa Petkimspor, Avrupa Kupası'nda yoluna devam ediyor
FIBA Avrupa Kupası'ndaki tek Türk temsilcisi Aliağa Petkimspor, grup ikincisi olarak üst tura yükseldi.
 
Romanya'dan CSM CSU Raiffeisen Oradea ile CSM Corona Brasov ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Petrolina AEK ile aynı grupta yer alan Aliağa Petkimspor, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı. En iyi ikinciler arasına girmeyi başaran Aliağa Petkimspor yoluna N Grubu'nda devam edecek.
 
Aralık ayında başlayacak ikinci tur müsabakalarında İtalya'dan Dinamo BDS Sassari, İspanyol Casademont Zaragoza ve Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek Aliağa Petkimspor, yine ilk 2'ye girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
 
Organizasyonda diğer gruplar ise şöyle:
 
K Grubu: UCAM Murcia (İspanya), Rostock Seawolves (Almanya), Energa Trefl Sopot (Polonya), Falco Vulcano Energia KC Szombathely (Macaristan)
 
L Grubu: CSM CSU Raiffeisen Oradea (Romanya), Cedevita Junior (Hırvatistan), Pallacanestro Reggiana (İtalya), KK Bosna BH Telecom (Bosna Hersek)
 
M Grubu: Surne Bilbao Basket (İspanya), PAOK (Yunanistan), Prievidza (Slovakya), Sporting (Portekiz)
 
- FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımları
 
Türk ekiplerden Bahçeşehir Koleji'nin 2021-2022'de şampiyonluk yaşadığı, 2023-2024'te finalde kaybettiği organizasyonda toplam 14 Türk takımı mücadele etti. Türk ekiplerden Uşak Sportif 2016-2017'de, Karşıyaka 2018-2019'da, Gaziantep Basket 2022-2023'te ve TOFAŞ 2024-2025'te çeyrek finale kadar yükseldi.
 
Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020'de Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji adlarını yarı finale yazdırmıştı.
 
Türk takımlarının 2015-2016 sezonundan beri oynanan FIBA Avrupa Kupası'ndaki performansları şöyle:
 
Takımlar O G M B
Aliağa Petkimspor 6 4 2  
Bahçeşehir Koleji 50 41 9  
Beşiktaş 4 1 3  
Bursaspor 6 3 3  
Büyükçekmece 30 20 10  
Gaziantep 43 29 14  
İstanbul BŞB 26 13 13  
Karşıyaka 32 23 8 1
Manisa Basket 14 8 6  
Sakarya BŞB 6 3 3  
TOFAŞ 14 11 3  
Trabzonspor 2 1 1  
Türk Telekom 14 11 3  
Uşak Sportif 4 2 2
ESKİ ŞAMPİYONLAR
 
2015-2016'dan beri düzenlenen FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji dışında Fraport Skyliners, NINERS Chemnitz (Almanya), Nanterre 92 (Fransa), Umana Reyer, Dinamo Sassari (İtalya), Iron Ness Ziona (İsrail), Amwil Wloclawek (Polonya) ve Bilbao Basket (İspanya) şampiyonluğa ulaştı.
