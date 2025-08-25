25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
Newcastle-Liverpool
22:00
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
Sevilla-Getafe
22:30
Udinese-Verona
19:30
Inter-Torino
21:45

Aliağa FK lige güçlü başladı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta namağlup şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Aliağa FK, Lige iyi başladı.

calendar 25 Ağustos 2025 12:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Geçen sezon 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyon olan Aliağa Futbol Kulübü, yıldız transferlerle hazırlandığı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta da sezona iddialı giriş yaptı.

İlk maçında evinde kendisi gibi iddialı kadro kuran Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yenen İzmir ekibi yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

Bu sezon için çok güçlü bir kadro kuran Aliağa FK'da yeni transferlerden tecrübeli oyuncu Harun Kavaklıdere attığı 2 golle galibiyetin baş mimarı oldu.

Teknik direktör Polat Çetin sezona kazanarak başlamanın önemli olduğunu belirterek, "Önümüzde çok uzun bir yol var. İlk maçımızda 3 puanı almak takıma moral verdi" dedi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
