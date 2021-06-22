Ali Koç: 'Yayıncı 564 milyon dolar indirim aldı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluş ile ilgili HaberTürk yayınında açıklamalar yaptı.



İşte Ali Koç'un sözleri:



" Yayıncı 292 milyonun 150'sini ödemiş. Taksitlerini ödemiyorlar. Pandemi indirimi aldılar, sonra indirim aldılar, yine indirim istiyorlar. 500 milyon dolar alan ihale kabul edersek 215'lere düşüyor.



Yayıncıyla Fenerbahçe olarak sıkıntımızın yanında kulüplerin çok büyük rahatsızlığı var. Hatta sezon içinde öyle bir noktaya gelindi ki maçlar 60 saniye geç başlamıştı. İşin ekonomisini konuşursak bizlerin en büyük geliri yayıncı kuruluş. Rakam olarak, yüzde olarak Anadolu kulüplerine göre çok daha düşüğüz. Taksitlerini zamanında ödemiyorlar. Pandemi öncesi indirim aldılar, pandemi dönemi indirim aldılar, şimdi yine indirim istiyorlar.



"564 MİLYON DOLAR İNDİRİM ALDILAR, BUNA KİM MÜSAADE EDİYOR!"



"2017-18'de 465 milyon dolar iken 416'lara inmiş. Sonra 2018-19 sezonunda 500, 416'ya inmiş. Şimdi bize söyledikleri 2 milyar daha indirilmek isteniyor. Geçen sezon verileriyle bu sene devam edersek 564 milyon dolar indirim almış. Onların istediği indirim yapılırsa Allah korusun çökeriz. Buna kim, nasıl, niçin müsaade ediyor. Biz buraya nereden geldik. Korunmadan bu noktaya gelinemez. İhale şartları, teminat mektubu olur. Bunları yerine getiremezsen teminat paraya çevrilir. Teminat mektubu yok. Kim kaldırdı, kimin izniyle kaldırıldı mektup. Başka bir ihale olsa, ihaleye fesat karıştırma demez miyiz? Bir şirket kendi başına istediği her şeyi alıyor. Bizi parmağıyla çeviriyorlar. Hukuku muhatapları biz olmayacağımız için. Önümüzdeki sezon ne olacak, anlaşılamadı hala. Sezon başında yüzde 25 ödeme yapılması gerekiyor, bizim için can suyu. Ama ne olacağını bilmiyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız var."



"EN KISA ZAMANDA KULÜPLER BİRLİĞİ A.Ş. KURULMALI"



"3-4 kulüp var ki, başından beri dilimizde tüy bitti. Biz hep yaramaz çocuk oluyorduk, şimdi herkes bu noktaya geldi. Biz kurguya karşıydık. Bizim dediğimiz noktaya gelindi. Yayıncı kuruluşla çok ciddi sıkıntımız var. Nasıl aşılacak? Federasyonun adreslemesi gereken bir konu. Bütün riski alan kulüpler, yatırımı yapan kulüpler, seyirci sahibi kulüpler, bütün stadların ayakta durması, bakımı bizde, futbolcular bizde. Ama kendi geleceğimizle ilgili kararları bana göre futboldan bihaber, yeterince futbola hakim olmayan veya önceliği futbol olmayan insanların yetkisinde. Ticari konuların kulüplerin sözünün daha çıktığı ortak platformda yapması lazım. Avrupa şu anda buna gidiyor. Kanayan yaramız bu, nasıl aşacağız onu da bilmiyorum. En kısa zamanda Kulüpler Birliği A.Ş. kurulmalı."



