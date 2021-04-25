Ali Koç: "Emre Belözoğlu'na inancımız sonsuz"

Ali Koç, sportif direktör ve futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'na inançlarının sonsuz olduğunu dile getirdi.

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Ali Koç: 'Emre Belözoğlu'na inancımız sonsuz'
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25 Nisan 2021 01:10
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, en büyük hedeflerinin şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.

Başkan Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un konuşmasının tamamı:



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