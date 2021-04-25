Ali Koç: 'Emre Belözoğlu'na inancımız sonsuz'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, en büyük hedeflerinin şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.
Başkan Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Ali Koç'un konuşmasının tamamı:
Başkan Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Ali Koç'un konuşmasının tamamı: