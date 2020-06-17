Ali Koç, bir kez daha PFDK'da!

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ve kulübü, Nihat Özdemir ile ilgili yapılan yeni açıklamalar nedeniyle 10 Haziran'ın ardından bir kez daha PFDK'ya sevk etti.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.06.2020 tarihinde Kulüp Başkanı'nın FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 15.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



