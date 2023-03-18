Alexandru Maxim: 'Burada olduğum için mutluyum'

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'den transfer ettiği Alexandru Maxim, İstanbulspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Maxim yaptığı açıklamada, "Böylesi bir trajediden, çekilen acılardan sonra Beşiktaş'a gelmek benim için bir fırsat oldu. Bu yarayı hep birlikte saracağız. Birlikte tekrar eskiye döneceğiz. Futbol da bu duruma yardımcı olabilecek bir etken. Taraftarımız, 90 dakika takıma destek gösteriyorlar, bu çok güzel. Benim gibi yeni gelenler için bir özgüven kaynağı." dedi.



Beşiktaş'ta olduğu için mutlu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Gençliğimden beri aşık olduğum işi, böyle bir kulüpte yaptığım için mutluyum. Her gün bu harika kulüpte olmanın tadını çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.



Maxim ayrıca, "İlk geldiğim andan beri kulüpte beni herkes çok iyi karşıladı. Çalışanlar, futbolcular, hocalar... Bu kulüpteki harika insanlarla idman yapmaktan zevk alıyorum. 32 yaşındayım ama genç ya da yaşlı herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sahada elimden geleni yapma gayretindeyim. Mümkün olan en hızlı şekilde adapte olmaya çalışıyorum. Kimse sizi çok beklemez. Hızlıca adaptasyonu geçmeye çalışıyorum. Süre benim için sıkıntı değil. Daha çok süre alacağım zamanlar gelecektir. En iyi seviyeme ulaşabilmek için çalışıyorum." şeklinde konuştu.





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