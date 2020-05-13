Alexander Sörloth, Şota'nın izinde

Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth, kulüp tarihinde şimdiden yerini aldı. OPTA'nın hazırladığı analizde; eski gol kralı Şota Arveladze'den sonra en golcü yabancı forvetin Sörloth olduğu ortaya kondu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Alexander Sörloth, Şota'nın izinde
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13 Mayıs 2020 11:08
1995-96 sezonunda 25 gol atan Şota'dan sonra bu sezon şimdiden 26 haftada 19 gol kaydeden Norveçli yıldız, bir sezonda en golcü ikinci yabancı oyuncu oldu. Ancak 23 yaşındaki yıldızın 12 Haziran'dan sonra gollerine devam ederek hem gol krallığını alması hem de 25 golü geçme şansı bulunuyor.

Sörloth'un kulüp tarihinin en skorer yabancısı olma şansı ciddi biçimde duruyor.

Şota ve Sörloth'tan sonra 2014-15 sezonunda 17 gol atan Oscar Cardozo 3. sıradan geldi. Hemen arkasında da 2018-19 sezonunda 15 gole imza atan Hugo Rodallega listede bulunuyor.

Trabzonspor tarihinde gol krallığı yaşayan tek yabancı Şota olurken, 24 yıl sonra Sörloth bu tarihi başarıya çok yakın duruyor.

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