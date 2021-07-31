Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alex Teixeira'nın Dubai'de Sharjah ile yaptığı görüşme beklediği gibi geçmedi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferde sona geldi.
A Spor'un son dakika haberine göre; Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor.
Beşiktaş yönetimi oyuncuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlarda karantina süreci olduğu için siyah-beyazlı yönetim, Alex Texeira'yı farklı bir ülkeden İstanbul'a getirmenin planlarını yapıyor.
ALEX'TEN JOSEF; "YAKINDA"
Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a gelmesi için büyük çaba sarf eden Josef de Souza, eşiyle yemekten fotoğrafını paylaşarak "Come to Beşiktaş" notu düştü. Bu paylaşımın altına cevap yazan Alex Teixeira "Yakında kardeşim" diyerek transferinin büyük oranda bittiğinin sinyalini verdi.
ALEX TEİXEİRA KİMDİR?
31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, yükselişini 2010 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te yaptı. 6 sezon Ukrayna ekibinde oynayan Alex, Liverpool forması giymesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, burada 2016-20 arasında 150 maça çıkıp 73 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.
A Spor'un son dakika haberine göre; Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor.
Beşiktaş yönetimi oyuncuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlarda karantina süreci olduğu için siyah-beyazlı yönetim, Alex Texeira'yı farklı bir ülkeden İstanbul'a getirmenin planlarını yapıyor.
ALEX'TEN JOSEF; "YAKINDA"
Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a gelmesi için büyük çaba sarf eden Josef de Souza, eşiyle yemekten fotoğrafını paylaşarak "Come to Beşiktaş" notu düştü. Bu paylaşımın altına cevap yazan Alex Teixeira "Yakında kardeşim" diyerek transferinin büyük oranda bittiğinin sinyalini verdi.
ALEX TEİXEİRA KİMDİR?
31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, yükselişini 2010 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te yaptı. 6 sezon Ukrayna ekibinde oynayan Alex, Liverpool forması giymesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, burada 2016-20 arasında 150 maça çıkıp 73 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.