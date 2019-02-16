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Alex De Souza locadan izledi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanılan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakasını sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'da izledi.

Kaynak: DHA
Alex De Souza locadan izledi
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16 Şubat 2019 20:34
Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı locadan izledi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Alex de Souza, Sarı-lacivertli kulübü ziyaret etmişti.

Alex, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile Kadıköy'de oynadığı maçı da locadan takip etti.

Taraftarın yoğun ilgisi ve destek tezahüratları ile karşılaşan Alex, tribünleri selamlayarak karşılık verdi.

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