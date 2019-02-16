Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı locadan izledi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Alex de Souza, Sarı-lacivertli kulübü ziyaret etmişti.
Alex, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile Kadıköy'de oynadığı maçı da locadan takip etti.
Taraftarın yoğun ilgisi ve destek tezahüratları ile karşılaşan Alex, tribünleri selamlayarak karşılık verdi.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Alex de Souza, Sarı-lacivertli kulübü ziyaret etmişti.
Alex, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile Kadıköy'de oynadığı maçı da locadan takip etti.
Taraftarın yoğun ilgisi ve destek tezahüratları ile karşılaşan Alex, tribünleri selamlayarak karşılık verdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın