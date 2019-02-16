Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı locadan izledi.Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Alex de Souza, Sarı-lacivertli kulübü ziyaret etmişti.Alex, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile Kadıköy'de oynadığı maçı da locadan takip etti.Taraftarın yoğun ilgisi ve destek tezahüratları ile karşılaşan Alex, tribünleri selamlayarak karşılık verdi.